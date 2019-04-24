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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:37 - 24 ابريل 2019
سريلانكا.JPG سريلانكا.JPG
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ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات الانتحارية التي استهدفت فنادق وكنائس في أحد الفصح في سريلانكا إلى 359 قتيلا، وفق ما ذكرت الشرطة الأربعاء.

ويعود ارتفاع الحصيلة إلى وفاة بعض المصابين متأثرين بجروحهم، وقد أدت الاعتداءات إلى إصابة نحو 500 شخص بجروح.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسؤوليته عن التفجيرات، فيما اتهمت الحكومة السريلانكية جماعة إسلامية محلية هي “جماعة التوحيد الوطنية” بالوقوف وراءها لكنها قالت إن الجماعة حصلت على الأرجح على مساعدة “دولية”.

وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي لوسائل الإعلام مساء الثلاثاء “إن الجهاز الأمني بالتأكيد يرى أن هناك صلات أجنبية وبعض الأدلة تشير إلى ذلك”.

وأضاف: “نتابع هذا الادعاء، كانت هناك شكوك بوجود صلات مع تنظيم الدولة الإسلامية”.

وليلا نفذت الشرطة السريلانكية عمليات دهم جديدة واعتقلت 18 شخصا خلال عمليات البحث عن المتورطين في الهجمات.

وتم توقيف نحو 60 شخصا منذ تفجيرات الأحد التي استهدفت فنادق فاخرة وكنائس كانت مزدحمة بالمصلين في أحد الفصح في العاصمة كولومبو وسواها.

والاعتداءات هي الأعنف في سريلانكا منذ انتهاء تمرد التاميل قبل عقد.

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