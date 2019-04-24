اعتقال 6 مواطنين و26 إصابة خلال اقتحام مستوطنين قبر يوسف

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 6 مواطنين خلال اقتحامها لمحافظات الضفة الغربية.

وتركزت حملة المداهمات والاعتقالات في مدينة بيت لحم.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا في جبل الموالح ببيت لحم وصادرت مبلغا ماليا من منزل المواطن ناصر عواد.

وعرف من معتقلي الضفة :

١. منتصر عبد الكريم صدوق- بيت لحم

٢. خليل خالد صلاح- الخضر جنوب بيت لحم

٣. شحادة محمد صلاح- الخضر

٤. أكرم إبراهيم صلاح- الخضر

٥. أحمد حسين صلاح- الخضر

٦. إسلام أبو هنية- طولكرم.

إلى ذلك، اصيب 27 مواطنا على الأقل بالرصاص المغلف بالمطاط والغاز السام والمسيل للدموع في مواجهات اندلعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بمدينة نابلس.

وأفادت الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بتعاملها مع 27 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال داخل مدينة نابلس، حيث تركزت المواجهات التي ما زالت متواصلة حتى اعداد هذا الخبر، في محيط قبر يوسف وشارع عمان ومفرق الغاوي شرق المدينة.

وأوضحت أن من بين الإصابات 7 اصابات بالرصاص المطاطي، منها اصابتان بالرأس نقلتا للمستشفى لاستكمال وتلقي العلاج، اضافة الى 14 اصابة بالغاز السام والمدمع، بينها اصابة لطفل رضيع يبلغ من العمر شهرين وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان نحو 1500مستوطن قد اقتحموا مقام قبر يوسف فجرا، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال، لأداء طقوس دينية، برفقة أعضاء كنيست من حزب الليكود، ورئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان.