طقس فلسطين: أجواء ربيعية وارتفاع ملموس على الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكو الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف ربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف ربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.