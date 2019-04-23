باريس سان جيرمان يستهدف إيكاردي.. وإنتر ميلان يحدد سعره

ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان الإيطالي بات الهدف الأهم في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية ذائعة الصيت، إلى أن الإنتر حدد سعر مهاجمه الأرجنتيني بـ70 مليون يورو، وتربطه الصحافة بعدد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد.

ويهدف باريس سان جيرمان لإيجاد بديل مناسب للأوروغوياني إيدينسون كافاني، ويرى في إيكاردي المهاجم الأفضل، ورغم أن المفاوضات لم تبدأ بعد بين الناديين إلا أن الفريق الفرنسي يتفوق على الأندية المنافسة له في الصفقة.

وتتوقع المصادر المتابعة للأوضاع في الإنتر رحيل إيكاردي بنهاية الموسم الجاري رغم عودته للعب مع الفريق عقب غيابه لـ6 أسابيع، وتحديدا منذ قرار سحب شارة القيادة منه في فبراير الماضي.