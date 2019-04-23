الاحتلال يطرد عائلة الشهيد أبو ليلى تمهيدًا لهدم منزلهم

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، في ساعة متأخرة من مساء اليوم، منزل الشهيد عمر ابو ليلى في بلدة الزاوية تمهيدًا لهدمه.

ووفق المصادر المحلية، فقد اقتحمت عشرات الدوريات العسكرية منزل الشهيد في بلدة الزاوية في محافظة سلفيت وطردتهم دون إبداء الاسباب.

وطلبت قوات الاحتلال من العائلة عدم العودة للمنزل قبل الساعة السابعة صباحا، فيما يرجح ان يكون سبب الاقتحام تمهيدًا لهدم منزل العائلة.

من جانبه، قال رئيس بلدية الزاوية نعيم شقير ان نحو 40 دورية عسكرية اقتحمت البلدة وداهمت منزل الشهيد عمر ابو ليلى وطردت سكانه، كما طردت جيرانهم من منازلهم.

ولفت شقير الى ان ما تقوم به قوات الاحتلال يشير الى نية الاحتلال هدم منزل الشهيد عمر ابو ليلى