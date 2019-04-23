مُعلّمو قائمة الدور الوظيفي 2017: حقنا وين يا عالم!

طالب مُعلّمو قائمة الدور الوظيفي 2017 وزارة التربية والتعليم في غزة بضرورة تحويل عقود بطالة (طموح 2) إلى عقود سنوية متجددة، وسد الشواغر المتوافرة في الوزارة من قبل القائمة الحالية، بدلاً من اللجوء إلى إجراء امتحانات جديدة في ظل وجود قائمة الدور 2017.

قائمة الدور الوظيفي 2017 بدأت قصتهم بعد اجتياز الامتحان التوظيفي والمقابلات، وكان من المقرر أن يملؤوا الشواغر في مدارس القطاع من سبتمبر 2018، غير أن وزارة التربية والتعليم وعلى وقع الازمة المالية التي تعاني منها وزارات غزة اضطرت للتعاقد مع معلمين على بند البطالة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمدة 75 يوماً، بعدها استعانت الوزارة في شواغرٍ من مكتب العمل لتسد الشواغر مع انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام 2018، علماً انًّ ذلك ليس حلاً منطقياً لأن الشواغر تبقى شواغر ولا يمكن سدها بالبطالات المتقطعة.

مع بدابة الفصل الدراسي الثاني من العام 2018 وتحديداً في شهر يناير عادت الشواغر لدى الوزارة، وكان يجب على الوزارة ان تملأ شواغرها من الدور الوظيفي 2017 بعقود سنوية متجددة كما درجت العادة، عندها اضطرت الوزارة امام اعتصامات واحتجاجات أصحاب الدور الوظيفي على توقيع عقود 4 أشهر بطالة ضمن برنامج طموح 2، وهو مدة الفصل الدراسي الثاني.

لم تنته بعد قصة الدور الوظيفي 2017 إذ واصلوا مطالباتهم العادلة بضرورة تحويل بطالتهم إلى عقود ثابتة أو سنوية متجدد، غير أنَّهم تفاجؤوا بإصدار وزارة التربية والتعليم الإعلان عن امتحان توظيف جديد للعام الدراسي القادم 2019، الامر الذي أثار حفيظة قائمة الدور الوظيفي 2017 الذين اعتبروا بأن لهم الأولوية في التعيين وتحويل عقودهم إلى عقود سنوية متجددة، لاسيما انهم خدموا الوزارة واجتازوا الامتحان التوظيفي والمقابلات بشكل مهني في العام 2017.

ونفذ أصحاب قائمة الدور الوظيفي 2017 سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات أمام وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، للمطالبة بحقهم في التوظيف خاصةً وأنه تم إدراجهم على برنامج "طموح 2" التوظيفي للتشغيل المؤقت، رافعين لافتات تدعو لحماية حقوقهم وتوظيفهم، على حد قولهم.

وأعلن صدقي شراب المتحدث باسم قائمة الدور الوظيفي 2017، عن بدء اعتصام مفتوح أمام الوزارة احتجاجا على تجاهل حقوقهم، لافتا إلى أنه تم توظيف خريجين آخرين في الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤخرا، وسط تجاهل لقائمتهم التي تم إعدادها سابقا من وزارة العمل، مهدداً بتصعيد الاعتصامات لتصل إلى حد الاضراب المفتوح عن الطعام امام المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشار المُعلم شراب إلى أن قائمة الدور الوظيفي 2017 وقع عليها "ظلم" كبير، لافتاً إلى أنَّ رفضه لمحاولات وزارة التربية والتعليم في غزة الالتفاف على مطالبهم والتحايل على حقوقهم، مبيناً إلى أنهم يخططون لإضراب عن الطعام احتجاجا على سياسة تجاهل حقوقهم.

وذكر صدقي أن قائمة الدور الوظيفي 2017 سيستمرون في اعتصاماتهم والاحتجاجات حتى نيل حقوقهم، وانها ستستمر حتى وإن تم اختيار دور جديد للعام 2019.

الوزارة ترد!

بدوره، رد َّمدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم رائد صالحية على مطالب قائمة الدور الوظيفي 2017 أنَّ وزارة التربية والتعليم في غزة حاولت قدر الإمكان تثبيت القائمة غير أن الظروف السياسية ابان تشكيل حكومة الوفاق، والازمة المالية للوزارات في غزة حالت دون ذلك.

وأشار صالحية إلى أنَّ وزارة التربية والتعليم في غزة ليست جهة قرار في التوظيف، إذ أن البرتوكول والاجراء الحكومي يتمثل في مطالبة الوزارة الجهات المسؤولية التي من بينها وزارة المالية غزة لاعتماد أعداد من الدور لكن الظروف السائدة في حينها حالت دون توظيفهم، وعمدت الوزارة لإفادة الدور الوظيفي 2017 من خلال برنامج طموح 2 من خلال عقود بين الوزارة وقائمة الدور 2017 علماً أن المدة القانونية للتعاقد معهم تنتهي في 31/مايو العام الحالي.

ولفت صالحية إلى أنَّ الوزارة أبلغت قائمة الدور الوظيفي 2017 عند التوقيع أنَّ العقود لا تؤول إلى التثبيت في الوزارة لإمكانية تعذر الأمر، لأفتاً إلى أن الموظفين وقعوا وهم على علم تام بأن العقد لن يؤول إلى التثبيت، كما قال.

وذكر أنَّ الوزارة اضطرت لأن تعلن عن بداية دور جديد للعام 2019 على وقع مطالبات آلاف الخريجين العاطلين عن العمل بضرورة البدء بدور وقوائم جديدة للتثبيت، مشيراً إلى أن البدء في الدور الجديد يلغي الأدوار القديمة بما فيها الدور الوظيفي للعام 2017، موضحاً إلى أنَّ اعداد المسجلين في الدور الجديد لاجتياز الامتحانات وصل حوالي 40 الف خريج الأمر الذي يبرر اجراء منافسة على دور جديد.

وبين صالحية ان قائمة الدور الوظيفي 2017 تكون انتهت مع الدور الجديد 2019، كما ان عقودهم مع الوزارة عبر برنامج طموح 2 تنتهي في 31/مايو القادم، حاثاً إياهم للمنافسة والاجتهاد في الدور الجديد.







