الية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن الحافلات المراد سفرها هي الحافلتان الثامنة والتاسعة من كشف (4/15)، إضافة غلى حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

وطالبت المسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.