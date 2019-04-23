أهالي تقوع يتظاهرون في وجه إجراءات الاحتلال

تظاهر العشرات من أهالي بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على استمرار قوات الاحتلال، بإغلاق مداخل البلدة لليوم الـ 14 على التوالي.

ورفع المواطنون المحتجون لافتات، تطالب بإعادة فتح مداخل البلدة، معتبرين إغلاقها، عقابا جماعيا يمس بحياة المواطنين ويعرض حياتهم للخطر، كما أوقف سائقو السيارات العمومية في البلدة سيارتهم في ساحة المدارس، معبرين عن غضبهم من إجراءات الاحتلال.

وأغلق المتظاهرون الشارع العام المار وسط البلدة، وحاولت قوات الاحتلال إعادة فتح الشارع، ووقعت مشادات بين الأهالي وجنود الاحتلال.

وتتعرض بلدة تقوع، لحملة عسكرية واسعة من قوات الاحتلال، تشمل عمليات اقتحام متكررة للبلدة، إلى جانب إغلاق مداخلها ومنع تنقل المواطنين بحرية.

ويدعي الاحتلال أن عمليات إلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين ودوريات الجيش ازدادت في الآونة الأخيرة، وكان جنود الاحتلال قد أطقلوا النار على شاب من البلدة وهو مقيد اليدين ومغمى العينين، وذلك خلال مواجهات أعقبت تشييع جثمان معلمة من البلدة قضت بحادث دهس من قبل سيارة للمستوطنين.