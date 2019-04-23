مئات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، (في فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر) المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وترأس قائد شرطة الاحتلال مجموعة من كبار ضباط وعناصر الشرطة في اقتحام المسجد، بينما نفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه.

وتأتي اقتحامات اليوم تزامنا مع اليوم الرابع لما يسمى بـ"عيد الفصح" العبري، وسط اجراءات مشددة على دخول المواطنين للمسجد واحتجاز بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية "الخارجية"، اضافة لنشر المزيد من عناصر الاحتلال بمحيط البلدة القديمة وفي شوارع وطرقات البلدة القديمة لتأمين المستوطنين خلال ذهابهم وإيابهم من وإلى باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى).

وكان اتحاد منظمات الهيكل المزعوم جدد الليلة الماضية دعواته للمستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الاقصى وتقديم قرابين الفصح فيه خلال الأيام المتبقية للعيد العبري حتى نهاية الأسبوع الجاري.