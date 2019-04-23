الهيئة الوطنية تحذر الاحتلال من المماطلة والتسويف بتنفيذ تفاهمات التهدئة

حذّرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار يوم الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي من "الاستمرار بالمماطلة والتسويف بالعروض والتفاهمات" التي جرت برعاية مصرية لرفع الحصار عن قطاع غزة.

جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها الهيئة أمام مقر الأمم المتحدة "يونسكو" غربي مدينة غزة، بحضور ومشاركة ممثلين عن الهيئة وفصائل ومتضررين من الحصار الإسرائيلي للقطاع.

وأوضح عضو الهيئة محمود خلف أن الهيئة اختارت الوقوف أمام هذه المؤسسة الدولية (يونسكو) التي تشهد على العشرات من القرارات الأممية التي تدين وتجرم الاحتلال، لكن دون تطبيق عملي لها أو اتخاذ إجراءات ضد دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها.

وبيّن خلف أن هذه الوقفة تأتي لنقل رسالة إلى مندوب الأمم المتحدة أن الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 13 عامًا "هو حصار ظالم وتعد صارخ على حقوق الإنسان، وتجاوز لكل الأعراف والقوانين الدولية".

وأضاف "جئنا لنقول لمندوب الأمم المتحدة إننا لن نستكين لهذا الحصار، ولن نتكيف معه، ولن نعتبره أمرًا واقعًا علينا".

وشدّد عضو الهيئة على أن مسيرات العودة السلمية مستمرة ومتواصلة حتى تحقق أهدافها، معلنًا رفض "أي مقايضات على وقفها".

ووجّه دعوة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ولمبعوثه لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف للوقوف أمام مسؤولياتهما ووضع حد لـ"العدوان الاجرامي المتكرر من الاحتلال ضد مسيرات العودة وضد أبناء شعبنا في الضفة والقدس".

وطالب خلف بتفعيل المحاسبة لقادة الاحتلال اعتمادًا على نتائج تقرير الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الهيئة لن تحيد عن الأهداف التي حددتها، ومن أهمها تثبيت حقوق شعبنا كاملةً، والتأكيد على أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.