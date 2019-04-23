خضر عدنان: اعتقال الاحتلال للقيادي أحمد دار نصر يدلل على قبح الاعتقال السياسي

قال خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، إن اعتقال قوات الاحتلال للقيادي والمربي الشيخ أحمد دار نصر بعد أيام من إفراج أمن السلطة عنه يؤكد استمرار التنسيق الأمني ويؤشر على جريمة وقبح الاعتقال السياسي الذي ينتهي غالبا باعتقال عند الاحتلال.

جدير بالذكر أن القيادي دار نصر قد تعرض لإصابة برصاص جنود الاحتلال خلال مشاركته في المسيرات الشعبية، في منطقة جبل الريسان المهدد بالمصادرة، في شهر يناير الماضي.

والقيادي دار نصر أحد مبعدي مرج الزهور وأسير محرر قضى في سجون الاحتلال 6 سنوات، ويعتبر من أبرز قيادات الجهاد الإسلامي في منطقة رام الله.