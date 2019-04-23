الفسيخ يُقسم المصرين في يومهم الوطني

"من الأخر كده هناكل فسيخ وبصل ونبهدل الدنيا واللي مش عاجبوا ياكل اندومي وميقرفناش في عيشتنا"، هكذا علق عددٌ كبيرٌ من المصريين تحت هشتاغ #شم_النسيم الأكثر تداولاً منذ عدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحتفل المصريون من كل الأديان بما يُسمى عيد شم نسيم بشكل سنوي باعتباره مهرجان وطني وليس ديني، حيث يقضي الناس كل اليوم في التنزه في المساحات الخضراء، الحدائق العامة، على النيل أو في حديقة الحيوان.

ويتكون الطعام التقليدي الذي يتم تناوله في هذا اليوم الوطني أساسا من الفسيخ (بوري رمادي مملح مجفف) والخس والبصل الأخضر، الترمس والبيض المسلوق الملون.

الآلاف من المغردين المصريين نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مختلفة لسمك الفسيخ فمنهم من عبر عن فرحته بقدوم شم النسيم لتناول الطعام المفضل له بشكل جماعي مع الأصدقاء والعائلة، وآخرون عبروا عن غضبهم لما تحمله رائحة الفسيخ من (زناخة) قلة نظافة كما وصفوها.

ومن بين التعليقات التي رصدتها وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، قال أحدهم: "مش معارض لشم النسيم ولا حاجه دي حاجه مبهجة جدا بس ما تأخذوا العيد أيام، الاحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء"، مشيراً إلى أن الأيام القادمة عليه اختبارات.

يذكر أن المصريون يستعدون للاحتفال بـ شم النسيم قبل أسبوع من تاريخ (23/4) الذي صادف اليوم الثلاثاء.

وكتب أحد النشطاء تحذيراً لمحبي سمك الفسيخ قال فيه: " الكثير من العادات السيئة وأولها أكل الأسماك المتعفنة التي تحمل آلاف الأمراض التي لا يتم التخلص منها حتى بقلى أو شى أو حتى سلق هذه الأسماك ووضع كل مضادات السموم بها والأخطر أنها على الأغلب ليس لها أمصال فعالة كعلاج للإصابة".

وعلق أخر بالقول: "اليوم ده كله ريحة عفن وأمراض وجراثيم وبلد بلا نظافة وشوارع وحدائق ما يعلم بيها الا ربنا .. مش يوم نسيم ولا يحزنون"، وكتب أخر: "أنا مش قلت لك مش عايز فسيخ".

وكتب أحد محبي الفسيخ: "من الاخر كده هناكل فسيخ وبصل ونبهدل الدنيا واللي مش عاجبوا ياكل اندومي وميقرفناش في عيشتنا"، وعلقت أخرى: "يا أجمل حب في الدنيا" وألصقت في منشورها صورة لأنواع مختلفة من أسماك الفسيخ والبصل.

ودونت إحدى البوستات بالقول: "هى الناس الى مش بتحب الفسيخ شاغله بالها بالى بيحبوه ليه ؟؟؟؟".

#شم_النسيم

النسيم الذي يستحق الاستنشاق هو نسيم الحرية ولا شيء آخر غيره .

فصبراً جميلاً والله المستعان — YNAYERGY (@MohammedAbd1998) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

البكلاه هو أحد أشهر أنواع الأسماك المجففة التي عرفتها #مصر في فترة الملكية، كان يباع في محلات البقالة الشهيرة، حيث يطلبه الأثرياء وأفراد الجاليات الأجنبية وخصوصا الإيطاليين والفرنسيين، فلقد كان يحل محل الرنجة والفسيخ في أعياد #شم_النسيم في بدايات القرن العشرين ???????? pic.twitter.com/PA3A9htY70 — Ehab Elmasry (@ehabmalmasry) ١٨ أبريل ٢٠١٩

اليوم ده كله ريحة عفن و أمراض و جراثيم و بلد بلا نظافة و شوارع و حدائق ما يعلم بيها الا ربنا .. مش يوم نسيم و لا يحزنون . #شم_النسيم — Aicha (@iiQ_Q_) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

السنه دى شم النسيم حيبقى خلف الاسوار يرضى مين ده حتى البحر بقى سجن#شم_النسيم pic.twitter.com/Mrhb2tuq74 — ذكرى السيد (@sk3P4dfynv5347I) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

#شم_النسيم

من الاخر كده هناكل فسيخ وبصل ونبهدل الدنيا واللي مش عاجبه ياكل اندومي وميقرفناش في عيشتنا ???? — Aحmed ciVil (@moood276) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

تصحي من النوم تلاقي دي فوشك ????????#شم_النسيم pic.twitter.com/pLHsn5pChm — androoo (@androoo07261415) ٢٣ أبريل ٢٠١٩