الزميل عمر اللوح يفوز بجائزة واعد للصحافة الفلسطينية

فاز الاديب والكاتب الصحفي عمر اللوح بالمرتبة الأولى بجائزة جمعية واعد للأسرى والمحررين، عن فئة أفضل قصة صحفية، وشارك اللوح في قصة تتمحور حول حياة الاسير عبد الله البرغوثي الأدبية.

في السياق، حصل يحيى اليعقوبي على المرتبة الثانية، فيما حصلت عضو اللجنة الإعلامية لدائرة العمل النسائي التابعة لحركة الجهاد الإسلامي منال قريقع (الشنا) على المرتبة الثالثة.

وخلال حفل صناع الكرامة الذي أقيم في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة الإسلامية، يوم الثلاثاء 16/4/2019 وسط حضر لفيف من الشخصيات التنظيمية والاعتبارية والقوي الوطنية والإسلامية والأكاديمية ومخاتير ورجال الإصلاح وكتاب وإعلاميين وأدباء وشعراء.