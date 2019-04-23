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الإعلام العبري: الحارس الشخصي لنتنياهو يحمل سلاحا خاصا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:10 - 23 ابريل 2019
سلاح نتنياهو الشخصي سلاح نتنياهو الشخصي
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نشر موقع " روتر نت" العبري صورة للحارس الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يحمل سلاحاً خاصاً أثناء جولة على الحدود الشمالية.

وذكر الموقع أن السلاح الخاص لإسقاط الطائرات المسيرة حمله حارس نتنياهو أثناء زيارته أمس لمنطقة قريبة من الجولان.

وتبين أن السلاح الخاص هو من طراز Hikvision أمريكي الصنع، وقد جرى استخدامه خلال الحرب الأميركية ضد تنظيم الدولة في الموصل ومناطق عراقية أخرى لإسقاط الطائرات المسيرة.

وامتلاك السلاح مع الحرس الشخصي لنتنياهو دليل واضح على المخاوف الإسرائيلية من حدوث هجمات عبر طائرات مسيرة والتي يمتلكها حزب الله اللبناني والقوات الإيرانية المتواجدة في سوريا.

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