شاهد دخول أحد انتحاريي سريلانكا إلى أحد الكنائس

بثت وسائل إعلام سريلانكية، لقطات مصورة، لما قالت إنها لأحد منفذي الهجمات الدامية، ضد كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو، وعدد من المدن السريلانكية، والتي أوقعت أكثر من 320 قتيلا وأكثر من 520 جريحا.

ويظهر في اللقطات شاب يحمل حقيبة على ظهره، يتجول في محيط كنيسة، ثم قام بالدخول إليها وسط غياب أمني واضح، ودون أن يلاحظه أحد أو يبدي شكوكا فيه.

وتستمر اللقطات المصورة، بكاميرات مراقبة خاصة بإحدى الكنائس، حتى دخول المنفذ إلى مبناها الداخلي، حيث قداس عيد الفصح، وهي مكتظة بالأشخاص.

#WATCH Colombo: CCTV footage of suspected suicide bomber (carrying a backpack) walking into St Sebastian church on Easter Sunday. #SriLankaBombings (Video courtesy- Siyatha TV) pic.twitter.com/YAe089D72h