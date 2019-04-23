سناتور أمريكي: نتنياهو شديد التطرف وعلينا تغيير سياستنا مع الفلسطينيين

وصف مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي السناتور بيرني ساندر، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسياسي شديد التطرف خاصة أنه يعامل الشعب الفلسطيني بطريقة غير عادلة.

قال السناتور الليبرالي اليهودي الأميركي ساندرز لوكالة أسوشيتد برس: " إسرائيل لديها حكومة يمينية عنصرية لا تتوقف عن مهاجمة الفلسطينيين" مستدركاً قوله، "تصريحاتي وانتقاداتي لنتنياهو لا تنم عن معاداتي لـ"إسرائيل".

ورأى ساندرز أنه من غير الضروري استمرار الدعم الأميركي بمئات الملايين من الدولارات لصالح "إسرائيل"، مؤكدًا في ذات الوقت على حق "إسرائيل" في الوجود بأمن وسلام وأن لا تعاني من "الهجمات الإرهابية" على حد زعمه.

وقال "ذلك لا يعني فقط أن تتعامل الولايات المتحدة مع إسرائيل، بل يجب أيضًا أن تتعامل مع الفلسطينيين"، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات الولايات المتحدة، والتعامل مع الشرق الأوسط على أساس مختلف وقال خلال المقابلة "إن بنيامين نتنياهو سياسي يميني متطرف يعامل الشعب الفلسطيني بطريقة غير عادلة".