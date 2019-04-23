5 أسرى يواصلون الاضراب عن الطعام في سجون الاحتلال أقدمهم 36 يوماً

يواصل خمسة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري.

وقال نادي الأسير أن أقدم الأسرى الذين يواصلون الاضراب عن الطعام هو الأسير حسام الرزة من محافظة نابلس الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ (36) يوماً.

والأسرى المضربين عن الطعام هم:

الأسير حسام الرزه (61 عاماً) من محافظة نابلس، مضرب عن الطعام منذ 19 آذار/ مارس 2019، رفضاً لاعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ تاريخ 17 نيسان/ أبريل 2018، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (18) عاماً، منهم (11) عاماً ضد اعتقاله الإداري، كما أن أحد أبنائه معتقل وهو بدر الرزه.

والأسير محمد طبنجه (38 عاماً) من محافظة نابلس، مضرب عن الطعام منذ الخامس والعشرين من آذار/ مارس 2019، وهو معتقل منذ 28 حزيران/ يونيو 2018، ويقبع في زنازين معتقل "النقب الصحراوي"، وهو متزوج وأب لطفلين.

والأسير خالد فراج (31 عاماً) من مخيم الدهيشة مضرب عن الطعام منذ 26 آذار/ مارس 2019، ضد اعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 23 كانون الثاني/ يناير 2018، ويقبع في زنازين معتقل "النقب الصحراوي".

والأسير حسن العويوي (35 عاماً) من محافظة الخليل مضرب عن الطعام الثاني منذ نيسان/ أبريل 2019، وهو معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال، ويقبع في زنازين معتقل "النقب الصحراوي".

والأسير عوده الحروب (32 عاماً) من مدينة دورا، مضرب عن الطعام منذ الثاني من نيسان/ أبريل 2019، وهو معتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018 ويقبع في زنازين معتقل "النقب الصحراوي" وهو أب لعشرة أطفال.