إدارة "مجدو" تواصل عزل الأسير الشناوي منذ عامين

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوم الثلاثاء إن إدارة معتقل "مجدو" تواصل عزل الأسير محمد يوسف الشناوي (23 عاماً) من سكان حي "الحليصة" في حيفا بالداخل المحتل، داخل زنازين العزل الانفرادي بظروف صعبة وقاسية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن مصلحة سجون الاحتلال زجّت الأسير الشناوي في زنازين العزل الانفرادي بقسم (12) التابع لمعتقل "مجدو"؛ تحت ذريعة "تشكيل خطر على أمن إسرائيل".

وبيّنت أن الأسير الشناوي يقبع في العزل الانفرادي منذ شهر مارس 2017، أي بعد اعتقاله بشهرين، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال تجدّد قرار عزله كل ستة أشهر، ومن المفترض أن ينتهي قرار عزله الأخير في شهر سبتمبر المقبل.

وكانت سلطات الاحتلال حكمت على الأسير الشناوي بالسجن المؤبد و20 عامًا إضافية بتهمة "مقاومة الاحتلال".