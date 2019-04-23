وصفة سحرية لعلاج الضغط المرتفع

يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة في العصر الحديث، والذي يضع على القلب عبئا إضافيا لدفع الدم في الأوعية الدموية، ومن أسباب حدوثه التوتر وسوء التغذية والخمول البدني وارتفاع الكوليسترول السيئ في الجسم.

وسط لجوء الكثيرون إلى أدوية ارتفاع ضغط الدم، فإن موقع "ديلي هيلت" الصحي، قدم حلا سحريا وطبيعيا لعلاج هذا الارتفاع المزعج، وكذلك التخلص من الكوليسترول السيئ، الذي يتسبب في انسداد الشرايين، وهو سلطة الخيار بالثوم.

تكمن فائدة سلطة الخيار بالثوم في أن الخيار غني بالماء والألياف والماغنيسيوم، والبوتاسيوم الذي يساعد في تحقيق التوازن بين كمية الصوديوم في خلايا الجسم، والتي يمكن أن يسهم ارتفاعها في تصلب الشرايين.

من ناحية أخرى، فإن الألياف تنظم ضغط الدم وتساعد أيضا في خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، وتكافح داء السكري من النوع 2، هذا فضلا عن دورها في إنقاص الوزن.

أما بالنسبة للثوم، فأثبتت الدراسات أنه يحتوي على مركب "الأليسين" الذي يعمل بمثابة الأدوية المثبطة للضغط، كما يعتقد أن الثوم يمنع تكوين هرمون "الأنجيوتنسين 2"، المسبب لضيق الأوعية الدموية، مما يساعد على استرخائها، هذا فضلا عن دور الثوم في خفض الكوليسترول السيئ في الدم.

ومن أجل إعداد هذه السلطة السحرية والمفيدة، يجب تقطيع 3 فصوص من الثوم النيئ مع ثمرة من الخيار وملعقة كبيرة ونصف من خل التفاح وملعقة صغيرة من الماء.