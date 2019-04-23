الدفاع المدني يسيطر على حريق غرب الخليل

سيطرت طواقم الاطفاء في مركز دفاع مدني الياسرية بمحافظة الخليل، فجر اليوم الثلاثاء، على النيران التي اشتعلت في مجمع كبير للخردة والمخلفات البلاستيكية في منطقة واد ريشة غرب الخليل.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن طواقم الاطفاء في مركز الياسرية وبمساندة من المتطوعين توجهت الى مكان الحريق فور تلقيها البلاغ، حيث تمكنت الطواقم من السيطرة على النيران التي اشتعلت في اكوام كبيرة من الخردة.

وعملت الطواقم على عزل وتبريد مكان الحريق والحد من انتشار النيران ووصولها الى المنازل المجاورة واتساع مساحتها، حيث عملت الطواقم أكثر من 3 ساعات متواصلة في المكان للتأكد من اخماد الحريق بشكل كامل.

من الجدير ذكره ان سرعة الاستجابة لدى الطواقم والمتطوعين واسنادهم بتنكات تزويد للماء حالت دون حدوث كارثة في المنطقة جراء وجود منازل ملاصقة لمكان الحريق ومجمعات مماثة للخردة.

ويهيب مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل العقيد يزن يوسف عمر بالمواطنين الإبلاغ السريع عن أي حادث او حريق لما له من أثر في الحد من الخسائر والسيطرة على الحدث في بداياته، والالتزام دائماً بإجراءات الوقاية والسلامة العامة في اماكن العمل لحماية الأرواح والممتلكات.