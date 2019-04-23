سلطات الاحتلال تغلق معبري "أبو سالم" و"إيرز" الخميس

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة وحاجز "ايرز" شمال القطاع بعد غدٍ الخميس بسبب الأعياد اليهودية.

وذكرت الإدارة العامة للمعابر أن سلطات الاحتلال أبلغت بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل كلي الخميس.

وأشارت إلى أن حاجز بيت حانون "إيرز" سيعمل فقط لإدخال الحالات المرضية الطارئة جدًا والتي تحصل على تصريح أمني من سلطات الاحتلال.

ويُعتبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد لسكان القطاع منذ فرض "اسرائيل" حصارًا على غزة عام 2007 وإغلاق كافة المعابر، فيما يُعد حاجز بيت حانون الوحيد لتنقل الأشخاص إلى الأراضي المحتلة.

وفي السياق، لفتت الإدارة العامة إلى أن معبر الكرامة سيعمل من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة والنصف صباحًا فقط.