أين وصل قرار تسهيلات التأمين الصحي بقطاع غزة الذي أعلن عنه سابقاً؟

تفاجأ عدد من المواطنين من قطاع غزة، بعدم سريان تطبيق قرار تسهيلات التأمين الصحي الذي أُعلن عنه قبل شهر مراعاةً لظروف المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ومساعدة المواطنين على مبدأ أن العلاج للجميع ، ليكون التبرير من قبل العاملين للمواطنين الذين توافدوا للمقر أن لا قرار رسمي حتى اللحظة.

المواطنون طالبوا وزارة الصحة بضرورة توضيح ما صدر عن دائرة التأمين الصحي ، بشأن قرار تأجيل الرسوم المستحقة والالتزامات المالية المتراكمة لتسهيل إصدار بطاقة التأمين الصحي، والذي اعتبره المواطنون ممن عانوا أزمة خانقة فرصة للعلاج وخاصة بعد رفض العاملين في الوزارة في حال انتهاء التأمين مع استقبال أي من الحالات .

مصدر بوزارة الصحة أكد أن القرار لم ينفذ حتى اللحظة كونه بحاجة إلى جملة من الترتيبات الإدارية والفنية ، والمعلومات بحاجة إلى ترتيب.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وزارة الصحة بصدد الإعلان عن جملة من التسهيلات للمواطنين خلال أيام بشأن التأمين الصحي، بما يتلاءم من حاجة المواطنين المادية والاقتصادية ، والإيمان التام لدى وزارة الصحة أن العلاج للجميع .

وبشأن العديد من الحالات الاقتصادية الصعبة ، قال:"إن هناك لجنة بحث اجتماعي لتدارس حالة المواطنين ، ويتم التعامل مع الحالات وفق حالتهم الاقتصادية ولا يتم تأجيل طلباتهم أو عرقلتها، وخاصةً في ظل معرفة الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا خلال هذه الأيام" .

يُشار إلى أن وزارة الصحة في غزة قررت الشهر الماضي ، تأجيل الرسوم المستحقة والالتزامات المالية المتراكمة لتسهيل إصدار بطاقة التامين الصحي.

وأوضح فايز الشلتوني مدير وحدة التامين الصحي في تصريح سابق، أن الوزارة أصدرت قراراً بتأجيل الرسوم السابقة وتأجيل الالتزامات المالية المتراكمة على المواطنين، وذلك استمراراً لجهودها في تسهيل الحصول على الخدمة الصحية، وإصدار وتجديد بطاقة التأمين الصحي.

ويشار الى ان قطاع غزة يعاني من ظروفاً اقتصادية صعبة جراء تشديد الحصار من الاحتلال وفرض السلطة مزيداً من العقوبات بقطع رواتب عدد كبير من المواطنين بحجة انهاء الانقسام ، ومماطلة الاحتلال في تطبيق اتفاق التهدئة .