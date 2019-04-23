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4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:47 - 23 ابريل 2019
الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي
بنك فلسطين
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أكدت إذاعة "صوت الأسرى" أن أربعة أسرى من الضفة يدخلون، اليوم الثلاثاء، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال بينهم اثنان محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من مدينة القدس، الأسير ساجد أحمد سليم أبو غلوس (35 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى عشرة أعوام ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون. 

ومن جنين، الأسير عزات أمين محمد تركمان غوادرة (41 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير أيسر عايد محمد الأطرش (39 عامًا) من بلدة كفر راعي المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال. 

والأسير نور الدين عدنان سعيد داوود من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

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