16 معتقلا من الضفة بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد دار نصر

أعلنت سلطات الاحتلال ان قواتها اعتقلت 16موطنا، من الضفة فجر اليوم الثلاثاء عدد من المعتقين بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي احمد محد دار نصر من قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وعرف من المعتقلين:

فمن محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال الأسير المحرر عمر صلاح من منزله في بلدة الخضر، والشابين مجدي ناجي أبو مفرح ولؤي أحمد أبو مفرح من بلدة تقوع وتم دهم منزل الأسيرين المحررين ناجي ومحمود صلاح وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامح فؤاد لدادوة من منزله في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله. واعتقلت القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد محمد دار نصر (56 عاماً) من منزله في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

كما جرى اعتقال الفتى مجاهد يوسف طقاطقة من منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والأسير المحرر قصي خالد أبو سالم من منزله في مدينة الدوحة غرب بيت لحم.

واقتحمت اليات الاحتلال بلدة الزاوية غرب سلفيت واعتقلت الشاب وائل محمود شقير والشاب حمزة يعقوب رداد من منزليهما في البلدة.

كما جرى اعتقال علاء السيمر كميل و حارث علي أبو معلا ومعتز أبو معلا ومداهمة عدة منازل في بلدة قباطية جنوب غرب جنين.

وفي محافظة الخليل اعتقل جنود الاحتلال الشاب خضر محمد الحروب من منزله في قرية دير سامت بمدينة دورا والأسير المحرر حسان زياد عواد من منزله في بلدة إذنا غرب الخليل، وداهم منزل الأسير زياد حسان عواد وفتشته في بلدة إذنا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدي الطحان من منزله في مدينة أريحا، وسط مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في منطقة كتف الواد داخل مدينة أريحا.

وسلمت سلطات الاحتلال عائلة الشاب مؤمن بسام أبو شارب تبليغاً لمراجعة مخابراتها عقب دهم منزله في مدينة قلقيلية.