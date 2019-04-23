ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 310 قتلى

أعلن متحدث باسم الشرطة السريلانكية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة اعتداءات أحد الفصح في سريلانكا ارتفعت إلى 310 إثر وفاة العديد من الأشخاص متأثرين بجروحهم.

وقال المتحدث روان غوناسيكيرا في بيان، إن نحو 500 شخص أصيبوا بجروح في التفجيرات. وأضاف بأن 40 شخصا تم توقفيهم على خلفية الاعتداءات، التي اتهمت فيها الحكومة في وقت سابق "جماعة التوحيد الوطنية" بالوقوف وراءها.

ومع ارتفاع عدد الضحايا، وقف الشعب السريلانكي، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاث دقائق صمت في كل أنحاء البلاد حدادا على ضحايا سلسلة تفجيرات أحد الفصح.

وأعلنت الحكومة يوم حداد وطني تنكس فيه الأعلام في جميع المؤسسات الحكومية.

وأمام كنيسة سانت أنطوني في كولومبو حيث تم التفجير الأول الأحد صباحا، تجمع عشرات الأشخاص لإضاءة الشموع وتشابكت أيديهم وهم يصلون مغمضي الأعين.