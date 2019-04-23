ارتفاع ملموس على درجات الحرارة حتى الخميس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكو الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أدني من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف ربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس غائماً جزئياً إلى صاف ربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.