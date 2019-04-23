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تناول الحلويات مع القهوة يزيد الرغبة في تناول السكر

  • فلسطين اليوم
  • 00:02 - 23 ابريل 2019
كافين كافين
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كشفت دراسة أن الكافيين يزيد الرغبة في تناول الحلويات، لذلك لا ينصح الأطباء بتناولها أو أي مادة غذائية حلوة المذاق مع القهوة.

ويشير باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية، في مقال نشرته مجلة "Journal of Food Science" إلى أنه إذا كان الشخص يتناول في الصباح فنجان قهوة مع كعكة أو أي مادة حلوة، فعليه التخلي عن هذه العادة. فقد ثبت أن الجمع بين الكافيين والمذاق الحلو يسبب زيادة الرغبة في تناول الحلويات أكثر فأكثر.

ويقول الباحثون، إن الكافيين يخفف من المذاق الحلو للمادة، لأنه مضاد قوي لمستقبلات الأدينوزين التي تعزز الاسترخاء والنعاس. ونتيجة لكبح الكافيين لهذه المستقبلات، يساهم في زيادة الحيوية، ما يجعل من الصعب الشعور بطعم الحلويات التي تساهم بدورها في زيادة الطاقة.

وتسبب هذه الخاصية للكافيين، زيادة في الرغبة بتناول الحلويات أكثر.

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