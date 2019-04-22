السيد نصر الله يستبعد اندلاع حرب اسرائيلية على لبنان الصيف المقبل

استبعد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اندلاع حرب "إسرائيلية" على لبنان خلال الصيف المقبل من العام الجاري.

وقال نصر الله في كلمة له خلال الاحتفال الذي أقيم بالعيد السنوي لكشافة الامام المهدي "عادة اذا كتب أي شيء حول الحرب "الاسرائيلية" ولو تعلق الامر بي شخصيا، إلا ان الامر يتعلق بما كتب بإحدى الصحف الكويتية، وانا اعلق على هذا الامر بان الذي نشر المضمون خطأ بالكامل والتوقيت سيئ جدا”.

واوضح انه "بالمضمون انا لم اقل في أي جلسة من الجلسات أنه في الصيف هناك حرب اسرائيلية على لبنان".

وتابع "لم أقل في يوم من الايام أنا لن أكون بينكم لأن الاعمار بيد الله ولم أقل أن قادة الصف الاول أو الصف الثاني سيقتلون وكل ما ورد هو امر خيالي لا صحة له على الاطلاق".

وقال نصر الله إن “المقاومة تعمل وتبني على اسوأ الاحتمالات ولا ندخل في تحليل سياسي”.

وتابع “نحن لا نقطع بشيء ولا نحسم اي شيء ولكن برأيي الشخصي انا اميل الى استبعاد الحرب الاسرائيلية لعدم جهوزية الجبهة الداخلية الاسرائيلية وكل ما يتغنى به الصهاينة على القدرة على مواجهة الصواريخ غير صحيحة وكل الاجراءات غير قادرة على رد الصواريخ”.

ولفت الى انه “انتهى الزمن الذي يستطيع فيه سلاح الجو المعركة واسرائيل مضطرة لتحسم اي حرب للقيام بعملية برية والقوات البرية الاسرائيلية غير جاهزة لذلك”.

وتابع “حتى ان هناك مواقف تقول لماذا يجب الذهاب الى حرب ضد حزب الله بينما الادارة الاميركية بقيادة ترامب معنا لتجويع حزب الله، بكل الاحوال هذا الكلام لتبرير ما كتب نتيجة ما اثاره من مخاوف”.

وتابع “اقول لكم اسرائيل هذه عدو طماع وماكر ولا يجوز ان نركن الى اي تحليل بل يجب ان نعد الجهوزية لاي مواجهة”، واضاف “اما حول التوقيت السيء فهذا يتعلق باننا امام موسم اصطياف وهذا الامر يسيء الى البلد”.

وشدد نصر الله على "ضرورة الحذر من كل ما يكتب او ينشر"، وتابع "نحن في دائرة الاستهداف ولذلك ستكثر الاشاعات وتزوير الحقائق، كما حصل مؤخرا عند اجراء بعض المناقلات الداخلية للقول ان ذلك يأتي في إطار ماكفحة الفساد".

واضاف "الفاسد عندنا لا ينقل من مسؤولية الى مسؤولية وانما يخرج من حزب الله كليا"، وقال "ما يكتب خصوصا في بعض وسائل الاعلام العربية والاقليمية وخصوصا الخليجية اقرأوا ودققوا بما يكتب بسوء ظن".

وكانت صحيفة كويتية نقلت ان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يعتقد أن احتمال نشوب حرب مفاجئة مع إسرائيل سيحصل على الأرجح هذا الصيف في لبنان.

وفي لقاء خاص مع قادة المناطق، طلب نصر الله من رجاله عدم إخفاء الحقيقة وإمكانات اندلاع الحرب واطلاع العائلات وأهالي القرى على هذا الاحتمال.

"قد لا أبقى بينكم فترة طويلة وقد يذهب (يُقتل) معي أكثر قادة الصف الأول، وبالتالي من الممكن أن تنجح إسرائيل في اغتيال القادة. إلا أن هذا لا يعني نهاية (حزب الله) الذي لا يعتمد بوجوده على الأفراد بل هو جزء من المجتمع اللبناني الباقي في هذه البلاد"، قال نصر الله للمُجْتَمِعين. ولم يُخْفِ زعيم حزب الله ان "إجراءات قد اتخذت حتى في الحالات القصوى وقتل القادة، فلا داع للتساؤل".