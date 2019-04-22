مصمم مسبار"لونا-25" القمري: العقوبات الغربية لا تؤثر على تصميم المسبار

أعلن ناطق باسم شركة "لافوتشكين" الروسية المصممة لمسبار "لونا-25" القمري الروسي، أن العقوبات الغربية لا تؤثر فعليا على تصميم المسبار.

وأوضح الناطق أن حصة قطع الغيار أجنبية الصنع لا تزيد في المسبار الروسي عن 40%.

ومضى قائلا: "لا تؤثر العقوبات الغربية إلا قليلا على عملية تصميم مسبار لونا-25 (لونا-غلوب)، إذ غالبا ما يستخدم المصممون في شركة (لافوتشكين) قطع غيار روسية الصنع، ويتعلق هذا الأمر بالدرجة الأولى بالأجهزة الإلكترونية".

يذكر أن الغاية من مشروع "لونا-25" هي إطلاق روفر أوتوماتيكي من مدار القمر، ليدرس مناطق جنوبي حفرة "بوغوسلافسكي" البركانية في القطب الجنوبي للقمر.

وكان مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، قد أعلن في وقت سابق أن أكاديمية العلوم الروسية ترى أن عام 2021 هو أمثل وقت لإطلاق المسبار.