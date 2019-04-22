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واشنطن ترصد مكافأة مالية لمن يرشدها عن المصادر المالية لحزب الله

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:07 - 22 ابريل 2019
السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.JPG السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.JPG
بنك فلسطين
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أعلنت الإدارة الأميركية الاثنين عن مبادرة جديدة لتعطيل الدعم المالي لحزب الله.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب ميشيل بيلنغسليا إن واشنطن تسعى للحصول على معلومات تتعلق بتمويل حزب الله.

وأعلن المسؤول الأميركي عن مكافآت مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تخص أنشطة حزب الله المالية.

وقال منسق شؤون الإرهاب ناثان سيلز إن هذه المكافآت تعلن للمرة الأولى.

وأضاف أن حزب الله لا يقوم بعمليات في الشرق الأوسط فقط بل في العالم كله.

وتابع سيلز أن الولايات المتحدة ليست في منأى عن مخاطر حزب الله.

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