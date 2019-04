ترامب يتحدى مجلس الشيوخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكونغرس "لا يمكنه إقالته" بناء على نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016.

وأوضح ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "فقط الجرائم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدي إلى إجراءات العزل.. لم تكن هناك جرائم من قبلي لا تواطؤ ولا عرقلة لذا، لا يمكنكم إقالتي".

Only high crimes and misdemeanors can lead to impeachment. There were no crimes by me (No Collusion, No Obstruction), so you can’t impeach. It was the Democrats that committed the crimes, not your Republican President! Tables are finally turning on the Witch Hunt!