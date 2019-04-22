ترامب يتحدى مجلس الشيوخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكونغرس "لا يمكنه إقالته" بناء على نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016.

وأوضح ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "فقط الجرائم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدي إلى إجراءات العزل.. لم تكن هناك جرائم من قبلي لا تواطؤ ولا عرقلة لذا، لا يمكنكم إقالتي".

Only high crimes and misdemeanors can lead to impeachment. There were no crimes by me (No Collusion, No Obstruction), so you can’t impeach. It was the Democrats that committed the crimes, not your Republican President! Tables are finally turning on the Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "الديموقراطيون هم الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيسكم الجمهوري.. تنقلب الطاولة أخيرا على حملة المطاردة".

وكانت السيناتورة إليزابيث وارن، المرشّحة لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، أشارت الجمعة إلى بدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وذلك غداة نشر نتائج التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص روبرت مولر في التدخّل الروسي في انتخابات 2016.

وقالت وارن في تغريدة، إنّ "مولر وضع الخطوة التالية في أيدي الكونغرس" الذي يمتلك سلطة فتح تحقيق في هذا الشأن، معتبرة أنّ "الطريقة الصحيحة لممارسة هذه السلطة هي العزل".

وبعد تحقيق استمرّ 22 شهرا وكلّف ملايين الدولارات وتمحور حول تدخّل روسيا في انتخابات 2016، خلص المحقّق الخاص روبرت مولر إلى عدم وجود أي تواطؤ بين فريق حملة المرشّح الجمهوري في حينه دونالد ترامب وموسكو.

ومنذ نشرت وزارة العدل تقرير مولر الخميس، دعا العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الديموقراطيين، ممن ينتمون إلى الجناح الأيسر في الحزب، إلى بدء إجراءات عزل ترامب.

لكنّ زعماء الحزب الديموقراطي ما زالوا يرفضون هذا الخيار، وقد دعوا بدلا من ذلك إلى السعي لإلحاق الهزيمة بترامب في انتخابات العام المقبل.