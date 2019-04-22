نتنياهو يرفض بشدة طلباً فرنسياً حول أموال المقاصة الفلسطينية

ذكرت قناة عبرية، أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، رفض احتجاجا قدمته فرنسا بشأن أموال المقاصة الفلسطينية.

وبحسب "القناة 12" العبرية، اليوم الاثنين، فإن فرنسا طلبت من حكومة الاحتلال تسليم أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية دون أي استقطاع.

وأشارت القناة، إلى أن ذلك شكل توترًا دبلوماسيا بين الجانبين، بعد أن أصر نتنياهو، على رفض الطلب الفرنسي عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة.

ولفتت إلى أن الحكومة الفرنسية، تقدمت الأسبوع الماضي، باحتجاج رسمي للخارجية "الإسرائيلية"، جاء فيه: "اعملوا على تغيير قراركم حول تجميد تحويل عائدات الضرائب كاملة وغير منقوصة للسلطة الوطنية الفلسطينية".

ورد نتنياهو على المطلب الفرنسي برسالة رسمية كتب فيها: "إسرائيل ستواصل العمل وفقا لسياساتها وبحسب ما تنص عليه قوانين الكنيست".

واعتبر نتنياهو في رسالته أن "الطلب الفرنسي غير أخلاقي وغير سياسي، كما أنه يتعارض مع السياسة الأوروبية لمحاربة الإرهاب".

وكانت حكومة الاحتلال، في شباط/ فبراير الماضي، قررت احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال في 1994، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله.