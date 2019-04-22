ترامب: السعودية وأوبك ستعوضان نقص إمدادات النفط الايراني

اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن السعودية ستساعد في التعويض بسهولة عن أي نقص في إمدادات النفط، بسبب قراره تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

وأكد، في تغريدة له اليوم الإثنين على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "السعودية وغيرها من دول أوبك ستعوض، بل وستزيد، الفارق في تدفق النفط الناجم عن فرضنا الآن عقوبات كاملة على النفط الإيراني".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض تشديد العقوبات على طهران، بهدف شل قطاع النفط المهم للاقتصاد الإيراني.

وقال البيت الأبيض، في بيان، اليوم الإثنين، إن "الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، وهي ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، مع أصدقائنا وحلفائنا، تلتزم بتأمين ما يكفي من الإمدادات لأسواق النفط العالمية".

وتبنّى ترامب خطاً متشدداً مع إيران. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران وعلى كل الدول التي لا تلتزم بها، بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقّع في 2015.