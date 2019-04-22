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آلية توزيع المساعدات النقدية على جرحى مسيرات العودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:15 - 22 ابريل 2019
وقفة لمصابى مسيرات العودة ‫(1)‬ وقفة لمصابى مسيرات العودة ‫(1)‬
بنك فلسطين
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أوضح أحمد الكرد رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، آلية توزيع المساعدات النقدية على جرى مسيرات العودة الكبرى.

وقال الكرد في تصريحات صحفية، إن استمرار صرف المساعدات النقدية لجرحى مسيرات العودة تسير وفق لجان متخصصة لتقيم حالة المصاب"

وأضاف الكرد،" في الشهر الأول بعد الاصابة يستفيد المصاب مبلغ قيمته 600 شيكل وفي الشهر الثاني يُنظر في حالته الصحية وتقيمها، أي أن المصاب اذا طرأ تحسن على حالته حتى تماثله للشفاء يصرف له 300 شيكل لمدة شهرين فقط".

ونوه الي أن الاصابة المتعلقة بالإعاقة الدائمة يصرف لها 600 شيكل وبشكل دائم وهذا الأمر ينسحب على الشهيد حيث تصرف نفس القيمة النقدية لأسرته.

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