خدمات رفح يتوج بطلاً لكأس غزة على حساب الشجاعية بركلات الترجيح

توج نادي خدمات رفح مساء اليوم الاثنين، ببطولة كأس قطاع غزة بعد تمكنه من الفوز (4/3) بركلات الترجيح على حساب نادي اتحاد الشجاعية.

وأقيمت المباراة النهائية بين الفريقين على ملعب اليرموك، بمدينة غزة.

وبهذا الفوز تأهل فريق خدمات رفح لنهائي بطولة كأس فلسطين حيث سيلعب ضد بطل كأس الضفة المحتلة.

خدمات رفح لم يكن مقنعًا في بطولة الكأس، حيث سجل في مباراة واحدة من أصل 4 مباريات خاضها، على عكس الشجاعية الذي سجل في جميع مبارياته.

ولم يكن خدمات رفح الذي حصد لقب مسابقة الدوري العام قبل 3 أسابيع من نهايتها، مقنعًا في الكأس، ويبدو أن الفريق تأثر بأفراح الدوري، لكنه مع ذلك لم يفقد البوصلة واستطاع أن يصل للنهائي، فالفريق تمكن من تخطى بيت حانون الرياضي الصاعد للمرة الأولى بعد الفوز عليه بركلات الترجيح (6/5).

وفي دور الـ 16 تغلب على خدمات خانيونس (3/0)، وهي المباراة الوحيدة التي سجل بها الفريق، وفي الدور ربع النهائي تمكن من اجتياز جاره شباب رفح بعد الفوز عليه (5/4) بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الرسمي، وفي الدور نصف النهائي عاد وتخطى الشاطئ أيضا بركلات الترجيح (4/2) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

في المقابل قدّم اتحاد الشجاعية أداءً هجوميًا ونجح في التسجيل وحسم جميع مبارياته في الوقت الرسمي، فالفريق استهل الكأس بانتصار على خدمات دير البلح (3/2)، وفي الدور الثاني أمام القادسية فاز (3/1)، وفي دور الثمانية نجح في وقف انطلاقة الأهلي العائد للممتازة بالفوز عليه (2/0)، وفي الدور قبل النهائي تخطى الصداقة بهدف اللاعب سالم وادي هداف الدوري العام.