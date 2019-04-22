قتلى في زلزال ضرب الفلبين

لقي 5 أشخاص مصرعهم، الاثنين، في انهيار مبنيين على الأقل، نتيجة زلزال قوي ضرب شمال الفلبين.

وتم انتشال 3 جثث من تحت أنقاض مبنى في مدينة بوراك، بينما توفي طفل في انهيار مبنى في مدينة لوباو، بحسب حاكمة المقاطعة ليليا بينيدا.

وأضافت أن الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، مما عرقل تحركات رجال الإنقاذ في وقت مبكر من المساء.

وكان المعهد الأميركي للجيولوجيا قد أعلن في وقت سابق، أن زلزالا بقوة 6.3 درجات ضرب الفلبين، حيث اهتزت مبان في العاصمة مانيلا.

ووقع الزلزال عند الساعة 17:11 (09:11 بتوقيت غرينيتش) على عمق أربعين كيلومترا.