الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من جنين بتهمة حيازة سلاح

قال متحدث باسم شرطة الاحتلال، اليوم الاثنين، انه تم اعتقال 3 مواطنين من سكان بلدة جبع قرب جنين.
وبحسب المتحدث، فإن عملية الاعتقال تمت بعد العثور على قطعة سلاح كارلو قديمة وقنبلة غاز، مشيرا إلى أنه تم نقل المواطنين المعتقلين للتحقيق.
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