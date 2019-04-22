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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من جنين بتهمة حيازة سلاح

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:32 - 22 ابريل 2019
بنك فلسطين
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قال متحدث باسم شرطة الاحتلال، اليوم الاثنين، انه تم اعتقال 3 مواطنين من سكان بلدة جبع قرب جنين.

وبحسب المتحدث، فإن عملية الاعتقال تمت بعد العثور على قطعة سلاح كارلو قديمة وقنبلة غاز، مشيرا إلى أنه تم نقل المواطنين المعتقلين للتحقيق.

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