6 شروط لأحزاب اليمين المتطرف للمشاركة في حكومة نتنياهو تعرف عليها

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، إن اتحاد أحزاب اليمين الإسرائيلي "المتطرف" وضع عدة شروط للمشاركة في الحكومة القادمة بزعامة بنيامين نتنياهو.

وذكرت أن أحزاب اليمين اشترطت عدم الاعتراف بدولة فلسطينية وعدم إخلاء المستوطنات، بالإضافة لتعديل قانون الحصانة والعودة إلى صيغته قبل العام 2005، بحيث لا يكون بالإمكان محاكمة عضو كنيست.

وطالبت بالحصول على حقيبتين وزاريتين، هما القضاء والتربية والتعليم، إلى جانب المطالبة بسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا.

واشترطت أيضًا منع العليا الإسرائيلية من إلغاء قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية سنها برلمان الاحتلال، وذلك في غضون 60 يوما بعد بدء دورة الكنيست الجديدة.

ورجحت الصحيفة العبرية، "ترحيب" حزب الليكود بهذا الشرط، لأنه يعني تمتع زعيمه ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحصانة مطلقة.

والتقى وفد المفاوضات عن الليكود، أمس الأحد، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني بزعامة وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان، الذي طرح عدة قضايا، لم يتم الاتفاق حولها، خاصة تلك التي تعارضها الأحزاب الدينية الحريدية.

وسيلتقي نتنياهو مع رئيس حزب "كولانو"، موشيه كحلون، يوم الخميس المقبل. وترددت أنباء عن أن نتنياهو يريد تعيينه وزيرًا للخارجية، لكن الأخير عبر عن رغبته بالبقاء في منصبه كوزير للمالية.