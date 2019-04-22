ضبط 261 مهاجرا غير نظامي في تركيا

أعلنت السلطات التركية اليوم الاثنين ضبط 261 مهاجرا غير نظامي في ولاية وان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان لمديرية أمن الولاية أن فرقها شنت مداهمة على منازل مهجورة في عدد من أحياء الولاية، وأنها تمكنت خلال المداهمة من ضبط 261 مهاجرا غير نظامي معظمهم يحملون الجنسية الأفغانية.

ووفقا للبيانات التركية، تم خلال عام 2018 ضبط أكثر من 250 ألف مهاجر غير نظامي، وقامت السلطات بترحيل نحو 54 ألف مهاجر إلى بلدانهم.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا في عام 2016 ينص على تشديد أنقرة الرقابة على حدود البلاد، مقابل الحصول على مساعدات مالية لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.