حماس تثمن موقف وزراء الخارجية العرب الرافض لصفقة القرن

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين، موقف وزراء الخارجية العرب الذي يرفض صفقة القرن، ويتمسك بدعم وإسناد المواقف العربية في مواجهة مشروع التصفية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة تعقيبًا على قرارات اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية الذي ناقش سبل مواجهة صفقة القرن.

وأوضحت الحركة في بيانها أنها تابعت مجريات اجتماع وزراء خارجية الدول العربية باهتمام بالغ؛ نظرًا لخطورة التهديدات الصهيوأمريكية التي تحاك ضد القضايا العربية عامةً، والقضية الفلسطينية خاصة، وتستهدف القدس والضفة واللاجئين وهضبة الجولان ومزارع شبعا".

وأكدت حركة حماس، موقفها الرافض لصفقة القرن، والداعي للتصدي لها بكل السبل، تتوجه بنداء لكل الفصائل الفلسطينية لرص الصفوف، والتوافق على رؤية سياسية ونضالية تساهم في صمود الشعب، وتعزز قدرته على المواجهة لإسقاط صفقة القرن وذيولها، وتجنيب الشعب المناكفة، وخطابات التوتير في هذا التوقيت الصعب والمحطة الفارقة.