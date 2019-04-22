مستوى خدمات بريد الإمارات يغضب الشيخ محمد بن راشد

أبدى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى استيائه من مستوى الخدمات فى بريد الإمارات، وذلك بعد أن حصل على صورة لأحد فروع البريد ويوجد بها ازدحام، مؤكداً أن لن يوافق على استمرار هذه الخدمات بهذا الشكل.

وقال الشيخ محمد بن راشد، "صورة وصلتنى عبر متسوق سرى لمستوى الخدمات فى بريد الإمارات.. ليس هذا مستوانا.. ولا خدماتنا.. ولن يكون ضمن فريقى من يستمر فى تقديم هذا المستوى".

وكان الشيخ محمد بن راشد قد أكد فى تصريحات سابقة، أن رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين وأن رأس مال الحكومة الأغلى هو موظفوها، حيث يحرص على متابعة وقراءة تقارير رضا الموظفين بشكل دورى.





أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الامارات في أحد مراكزهم .. عاد الفريق بهذا التقرير .. أضعه أمام الجميع بكل شفافية .. وأقول لجميع من في الحكومة .. لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية .. pic.twitter.com/sibQRzuHhB — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٢٢ أبريل ٢٠١٩