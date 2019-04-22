أول قرار عقب فضيحة سامسونج في هاتفها القابل للطي

عقب فضيحة سامسونج، أعلنت الشركة تأجيل مناسباتها الإعلامية لهاتفها جالاكسي فولد، والمقررة هذا الأسبوع في هونج كونغ وشنغهاي، وذلك بعد أيام من حديث مراجعين للهاتف القابل للطي عن عينات معيبة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تلقي سامسونغ تقارير عن أضرار لحقت بشاشات عينات الهاتف، البالغ سعره 1980 دولارا، ليلوح شبح أزمة انفجار بطاريات غالاكسي نوت 7 في الأفق، دون توضيح الأسباب وعدم ذكر موعد جديد بذلك.

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وبدلا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف في 26 أبريل بالولايات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية بما اسمها البعض فضيحة سامسونج برصد عيوب من قبل مراسلي التكنولوجيا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات بعد استخدام العينات التي أعطيت لهم ليوم واحد فقط.

وذكر مسؤول سامسونج ،اليوم الاثنين، أن الشركة تحقق بعناية في التقارير كما سبق أن أعلنت، رافضا التعليق عما إذا كان هناك تغيير في موعد الطرح في أمريكا.