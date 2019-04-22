قلق "إسرائيلي" من مغبة قيام الادارة الامريكية بتعديل بنود صفقة القرن

اعربت مصادر سياسية "إسرائيلية" عن قلقها من مغبة قيام الادارة الامريكية بتغير بنود جوهرية في صفقة القرن ، وجاء القلق "الإسرائيلي" بسبب انصات الادارة الامريكية للانتقادات شديدة اللهجة من قبل السلطة الفلسطينية ومن دول عربية حليفة للولايات المتحدة.

وقالت القناة ال20 ان "إسرائيل" تخشى الآن ان تقوم الإدارة الامريكية قبل نشر صفقة القرن في يونيو بإجراء تعديل كبير على بنود صفقة القرن لإرضاء الفلسطينيين والدول العربية الحليفة لأمريكا.

من جانب آخر، قال سفير فرنسا في الولايات المتحدة جيرار آرو السابق، إن خطة صفقة القرن تشتمل على 50 صفحة وهي قريبة من رغبات "إسرائيل".

وأضاف آرو، خلال مقابلة له مع مجلة أتلانتيك الأمريكية، أن مستشار ترامب غاريد كوشنير يدعي بأن صفقة القرن ستكون فرصة أخيرة أمام الفلسطينيين لتحقيق سيادة محدودة.

وتابع: "الرئيس ترامب سيضغط على "إسرائيل" لقبول الخطة لأن ترامب سيكون أكثر شعبية من نتنياهو".

إلى ذلك، أكدت الخارجية الفلسطينية أن "أية خطة أو مقترح أو صفقة لا تبنى على أساس حل الدولتين، مصيرها الفشل ومزابل التاريخ، وسيتم رفضها جملة وتفصيلاً فلسطينياً وعربياً.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "أية خطة أو مقترح أو صفقة لا تبنى على أساس حل الدولتين، مصيرها الفشل ومزابل التاريخ، وسيتم رفضها جملة وتفصيلا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا وأوربيا ودوليا ".