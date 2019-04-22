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أوضاع صحية صعبة يواجهها الأسرى المضربون

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:02 - 22 ابريل 2019
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قال نادي الأسير الفلسطيني إن أوضاعاً صحية صعبة يواجهها خمسة أسرى مضربون عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري وهم: حسام الرزه ومحمد طبنجه وخالد فراج وحسن العويوي وعوده الحروب، وتنتهج سلطات الاحتلال بحقهم جملة من السياسات القمعية منها العزل وعمليات النقل المتكررة.

وذكر النادي في بيان صحفي أن إدارة سجون الاحتلال تحرم المذكورين من زيارة العائلة عدا عن عمليات التنكيل التي يقوم بها السجانون على مدار الساعة، في محاولة لكسر إرادتهم، وثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم.

ولفت إلى أن الأسير أيمن اطبيش علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد وعود بإنهاء عزله ونقله للأقسام العامة.

 

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