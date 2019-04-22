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بدء تشغيل مستشفى الشيخ حمد للأطراف الصناعية بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:06 - 22 ابريل 2019
صورة من افتتاح المستشفى صورة من افتتاح المستشفى
بنك فلسطين
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أعلن مدير صندوق قطر للتنمية خليفة الكواري عن بدء تشغيل مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في قطاع غزة.

وقال الكواري في كلمة له خلال حفل افتتاح المستشفى، إن افتتاح المستشفى يعكس حرص دولة قطر على توفير الرعاية الصحية السليمة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن قطر لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، وافتتاح المشاريع التنموية التي تخدم قطاعات مختلفة من أهالي القطاع.

بدوره، أشاد وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش في كلمته، بموقف قطر المشرف الذي يقف إلى جانب الإنسان ومعاني الحق والعدل.

وأكد أبو الريش، أن القطاع الصحي استطاع أن يصمد رغم الظروف الصعبة والقاسية التي مر بها خلال سنوات الحصار بفضل إسهامات مختلفة كان أبرزها اسهامات قطر عبر مؤسساتها المختلفة.

وأشار إلى أن مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية يشكّل إضافة نوعية للقطاع الصحي في غزة.

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