مباحث الذهب بخان يونس تكشف قضيتين سرقة خلال اسبوع

كشف قسم مباحث الذهب في محافظة خان يونس قضيتي سرقة مصاغ ذهبي منفصلتين خلال أقل من اسبوع وضبطت المسروقات وألقت القبض على الفاعلين.

وذكر الرائد ياسين النجار رئيس قسم مباحث الذهب بخان يونس أنه تم إنجاز شكوى المواطن ( ف.ح ) والتي مفادها قيام مجهول بسرقة مضاغ ذهبي بقيمة "3,000" دينار من داخل منزله.

وبين النجار تعميمهم مواصفات الذهب المسروق فوراً عبر منظومة الذهب الإلكترونية ليتم بعدها التعرف على المواصفات أثناء محاولة ( ز.د ) بيعه لأحد التجار، حيث تم التحفظ عليه وبالتحقيق معه اعترف بسرقته أثناء عمله داخل منزل المشتكي.

وأكد النجار ضبطهم للمصاغ الذهبي المسروق بالكامل وإحالة المشتبه به برفقة المضبوطات لمفتش تحقيق الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانوينة بحقه حسب الأصول.

وفي سياق منفصل أشار الرائد النجار إلى أنه تم ضبط تاجر ذهب صاحب بسطة ذهب متنقلة في سوق الأربعاء الشعبي بعد ورود معلومات عن قيامه بسرقة قطع ذهب صغير من إسوارة عُرضت عليه.

وأوضح النجار استدعائهم للمذكور وبالتحقيق معه اعرتف بقيامه بسرقة "3" قطع صغيرة من الإسوارة، حيث تم ضبط المسروقات وإحالته لمفتش تحقيق الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.