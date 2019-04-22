التماس قضائيّ ضد تشكيل نتنياهو للحكومة

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن ما تسمى "حركة طهارة الحكم" في إسرائيل، قدمت التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإلغاء تكليف بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب الصحيفة، فإن الالتماس اعتبر تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة غير دستوري، ويمس بجوهر القانون وسلطات الإنفاذ في ظل الاتهامات الموجهة له بالفساد.

وأشارت الحركة في التماسها إلى قرار سابق أصدرته المحكمة العليا يشير إلى أنه لا يصح لشخص يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات قضائية أن يشغل منصب وزير أو أي منصب حكومي آخر.

ويرجح أن ترفض العليا الإسرائيلية الالتماس، أو تطلب من ممثلي الجهات التي لها علاقة بالقضية، لتقديم رأيها قبل البتّ فيه.