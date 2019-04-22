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الافراج عن 4 شبان مقدسيين بشرط الإبعاد وغرامة مالية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:32 - 22 ابريل 2019
تعبيرية تعبيرية
بنك فلسطين
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أفرجت سلطات الاحتلال، أمس الأحد، عن 4 شبان من بلدة سلوان في القدس المحتلة، وذلك بشرط الابعاد عن البلدة والسجن المنزلي لمدة أسبوع وكفالة مالية بقيمة 1000 شيقل، وكفالة "طرف ثالث" بقيمة 3000 شيقل.

والشبان هم: عدي عدنان غيث، إبراهيم نضال غيث، أحمد ضياء غيث، حمزة ربيع عسيلة.

وكانت سلطات الاحتلال اتهمت الشبان الاربعة بعد اعتقالهم، الاربعاء الماضي، برشق البؤر الاستيطانية بالحجارة وهذا ما نفاه المعتقلين خلال فترة التحقيق.

في سياق متصل، شددت سلطات الاحتلال من اجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة بالمدينة المقدسة، وذلك لتأمين مرور المستوطنين المتوجه حائط البراق لأداء صلوات تلمودية وذلك تزامناً مع عيد الفصح اليهودي.

كما داهمت قوات الاحتلال لعدد من المحالات التجارية في بلدة سلوان جنوب الاقصى المبارك.

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