أمور لا تعرفها عن الملكة إليزابيث في عيدها الثالث والتسعين

تحتفل الملك إليزابيث الثانية، بعيد ميلادها الثالث والتسعين. في ما يأتي خمسة أشياء ينبغي معرفتها عن ملكة إنكلترا:

مدة حكمها

أصبحت إليزابيث ملكة عند وفاة والدها الملك جورج السادس في السادس من شباط/فبراير 1952.

وقد أمضت حتى الآن 67 عاما و74 يوما على العرش وهي أطول فترة حكم في تاريخ الملكية البريطانية، سمح لها ذلك بمواكبة 14 رئيسا للوزراء في بلادها من وينستون تشرشل إلى تيريزا ماي والمصادقة على أكثر من 3500 قانون أقره البرلمان.

وتفيد أرقام هيئة الإحصاءات الوطنية أن 83 % من الأشخاص المقيمين في بريطانيا لم يعرفوا ملكا آخر.

عيد الميلاد أو عيدا الميلاد

ولدت إليزابيث الثانية في 21 نيسان/أبريل 1926 في منزل واقع في رقم 17 في شارع بروتون في لندن وهو عنوان بات يضم مطعما صينيا فاخرا.

ويحتفل بعيد ميلادها سنويا بطلقات مدفع في هايد بارك وبرج لندن فضلا عن متنزه ويندسور الملكي غرب العاصمة البريطانية. إلا أنه يحتفل بعيد ميلادها رسميا في وقت لاحق من السنة في السبت الثاني من حزيران/يونيو عادة.

وينضم إلى الملكة حينها أفراد العائلة المالكة في عرض عسكري يسمى "تروبينغ ذي كولور" على شرفة قصر باكينغهام حيث تحيي الحشود.

وقد أرسى هذا التقليد بالاحتفال المزدوج الملك جورج الثاني المولود في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 1748 للاستفادة من أحوال جوية أفضل.

ضرائب

لا يفرض على الملكة دفع ضرائب لكنها تقوم بذلك طوعا منذ العام 1993 على عائداتها الخاصة بسبب الاستياء الشعبي الناجم عن كلفة ترميم قصر ويندسور الذي اجتاحه حريق في السنة السابقة. في المقابل لا تدفع الملكة أي ضرائب على المخصصات السنوية التي تستخدمها مع عائلتها دعما لمهماتهم الرسمية.

وهي تحتسب بناء على أرباح مؤسسة "كروان إيستايت" التي تدير ممتلكات العائلة المالكة وقد بلغت 95 مليون يورو للسنة المالية 2019-2020.- حيوانات -تعشق الملكة الأحصنة والكلاب.

وقد امتلكت حوالى ثلاثين كلبا من فصيلة كورغي وهي النوع المفضل لديها. وكانت وراء فصيلة جديدة من الكلاب تعرف باسم "دورغي" وناجمة عن تزاوح كورغي وداشند.

وتمتلك إليزابيث الثانية الكثير من الأحصنة وقد ورثت بعضها عن والدها جورج السادس. وقد فازت أحصنتها بأكثر من 1600 سباق.

وطوال حكمها تلقت الكثير من الحيوانات هدية من بينها الفحول وفرس النهر القزم والكنغر وتمساح. وقد سلمت بغالبيتها إلى حديقة لندن للحيوانات.

تكنولوجيا

تشعر إليزابيث الثانية بالارتياح مع التكنولوجيات الجديدة بعدما عملت كفنية ميكانيكية على شاحنات خلال الحرب العالمية الثانية.

وقد أرسلت أول رسالة إلكترونية لها العام 1976 وقد حملها إلى القمر رائدا الفضاء نيل أرمسترونغ وباز ألدرين في العام 1969 وقد غردت للمرة الأولى العام 2014 واستخدمت "إنستغرام" الشهر الماضي. وكان حفل تنصيبها العام 1953 أول مناسبة تنقل مباشرة عبر التلفزيون.