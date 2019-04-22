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الاحتلال يرفض طلب فرنسا بإعادة أموال المقاصة للسلطة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:46 - 22 ابريل 2019
ماكرون ونتنياهو ماكرون ونتنياهو
بنك فلسطين
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في أعقاب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجميد نصف مليار دولار من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للفلسطينيين في اطار قانون خصم رواتب الاسرى واهالي الشهداء بعثت فرنسا احتجاجا رسميا الى إسرائيل أدى الى تبادل الرسائل القاسية بين الجانبين.

وأفادت القناة العبرية الثانية، بأن المواجهة الديبلوماسية التي اندلعت الأسبوع الماضي جاءت بعد ان توجهت فرنسا الى إسرائيل بالطلب الاتي :"غيروا قراركم تجميد نقل أموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية" ، وواجه الطلب الفرنسي ردا حازما وواضحا من إسرائيل.

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جانبه بعث ردا واضحا وحازما الى فرنسا قال به :"إسرائيل ستستمر بسياستها ووفقا للقانون الذي شرعه الكنيست. هذا الطلب ليس صحيح أخلاقيا وسياسيا ويتناقض مع القواعد السياسية الأوروبية ".

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